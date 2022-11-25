Гайч: «С «Зенитом» реально бороться, он нас не удивляет»

Форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч высказался о борьбе за чемпионский титул с петербургским «Зенитом».

«Зенит» в этом сезоне — это другой уровень? «Зенит» нас не удивляет. Прекрасно знаем, на что они способны, они доминируют в России длительное время. Но, конечно, с ними реально бороться. Когда мы играли с ними в гостях, выглядели очень достойно», — приводит слова аргентинского нападающего «Матч ТВ».

По мнению футболиста, отдавать чемпионский титул команде из Северной столицы рано, а те, кто уже уверен в успехе, совершают огромную ошибку. Гайч аргументировал свою позицию тем, что впереди ещё один круг, в котором всё может произойти очень быстро.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» оторвался от идущего на второй строчке «Спартака» на шесть баллов.