ЦСКА интересуется игроком «Партизана» Терзичем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Партизана» Николе Терзичу, сообщает Transfermarkt.

Действующий контракт 22-летнего футболиста с клубом из Белграда рассчитан до конца 2024 года. Рыночная стоимость игрока молодёжной сборной Сербии оценивается в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Терзич провёл в составе своей нынешней команды 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Напомним, что минувшим летом из «Партизана» в московский клуб перешёл опорный хавбек Саша Зделар.

После 16 туров нынешнего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут завтра, 13 ноября, против «Динамо». Начало — в 19:30 по московскому времени.