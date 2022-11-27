Чалов: «Хочется уехать в топ-чемпионат»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своих главных футбольных целях.

24-летний россиянин признался, что ещё рассчитывает поиграть в топовом европейском чемпионате. Напомним, вторую часть прошлого сезона он провёл в швейцарском «Базеле», забив за эту команду четыре мяча и отдав две результативные передачи в 16 встречах.

«Мотивация — выиграть что‑то с ЦСКА. Второе — мечта никуда не делась. Хочется показать себя в России и уехать в топ‑чемпионат», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов провёл в составе ЦСКА 21 матч, забив 11 голов и дважды ассистировав своим партнёрам.