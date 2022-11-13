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Йоканович: «Месси и Роналду, мне кажется, промахнулись больше, чем Фомин»

13 Ноября 2022 • 22:37 Комментировать
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о полузащитнике Данииле Фомине.

Специалист считает, что данная ситуация вряд ли станет проблемной для 25-летнего спортсмена, а также отметил, что ему известно сравнительное небольшое количество футболистов, промахнувшихся с пенальти лишь в одном случае из 17.

«Тот же Месси и Роналду, мне кажется, промахнулись больше, чем Фомин. Так что это не проблема», - сказал Йоканович во время пресс-конференции.

Наставник «бело-голубых» дополнительно отметил, что игрок, готовящийся выполнить одиннадцатиметровый удар, испытывает большую ответственность.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Даниил Фомин
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