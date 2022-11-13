Йоканович: «К сожалению, у нас сейчас наступает пауза на чемпионат мира»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:1).

- Мы сегодня хорошо играли, я считаю, что мы заслуживали победы, заслуживали трех очков. Мы долго вкатывались в первый тайм, забили гол. Во втором тайме нам уже приходилось, особенно в последние 10 минут, непросто, особенно, когда ЦСКА оказывал давление. В итоге я считаю, что была заслуженная победа.

- Чемпионат России уходит на паузу, достаточно длительную. Можно сказать, что после 17 туров мы можем называть это «Динамо» «Динамо» Йокановича?

- Наверное, можно сказать, что команда больше для болельщиков. Игроки как раз таки делают команду, они стараются и работают в ежедневном режиме. Надо сказать, что в этот сезон мы вкатывались по-разному. Можно, наверное, разбить его на этапы. Потому что когда мы его начали, у нас была одна команда, одни игроки, потом по ходу сезона она видоизменялась. Сейчас последняя часть этого участка, отрезка чемпионата, мы проводим уже укомплектовавшись. В сложившейся команде появилась химия, появилось взаимопонимание. К сожалению, у нас сейчас наступает пауза на чемпионат мира, но так или иначе у нас еще две игры. Мы играем кубковый матч против «Ахмата», и далее будем «Оренбург», мы готовимся к этим встречам.