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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович: «К сожалению, у нас сейчас наступает пауза на чемпионат мира»

13 Ноября 2022 • 22:20 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:1).

- Мы сегодня хорошо играли, я считаю, что мы заслуживали победы, заслуживали трех очков. Мы долго вкатывались в первый тайм, забили гол. Во втором тайме нам уже приходилось, особенно в последние 10 минут, непросто, особенно, когда ЦСКА оказывал давление. В итоге я считаю, что была заслуженная победа.

- Чемпионат России уходит на паузу, достаточно длительную. Можно сказать, что после 17 туров мы можем называть это «Динамо» «Динамо» Йокановича?

- Наверное, можно сказать, что команда больше для болельщиков. Игроки как раз таки делают команду, они стараются и работают в ежедневном режиме. Надо сказать, что в этот сезон мы вкатывались по-разному. Можно, наверное, разбить его на этапы. Потому что когда мы его начали, у нас была одна команда, одни игроки, потом по ходу сезона она видоизменялась. Сейчас последняя часть этого участка, отрезка чемпионата, мы проводим уже укомплектовавшись. В сложившейся команде появилась химия, появилось взаимопонимание. К сожалению, у нас сейчас наступает пауза на чемпионат мира, но так или иначе у нас еще две игры. Мы играем кубковый матч против «Ахмата», и далее будем «Оренбург», мы готовимся к этим встречам.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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