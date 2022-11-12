Защитник «Динамо» Кутицкий: «Мы можем попасть в тройку и даже стать вторыми»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий оценил шансы «бело-голубых» оказаться в тройке призёров по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ.

20-летний футболист выразил уверенность в том, что «Динамо» по силам попасть в топ-3 российского чемпионата, а в будущем побороться и за чемпионский титул. По мнению Кутицкого, в текущем сезоне «бело-голубые» потерпели много обидных неудач в тех играх, где команда должна была выигрывать.

«Мы можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем побороться за первое место. Но всё покажет весенняя часть сезона», — цитируют Кутицкого «Известия».

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 16 турах. Свой следующий матч команда Славиши Йокановича проведёт завтра, 13 ноября, против ЦСКА. Начало — в 19:30 по московскому времени.