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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «ЦСКА начал играть в полную силу лишь после счёта 0:2»

14 Ноября 2022 • 11:46 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался победе своей бывшей команды над ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Хороший, боевой матч. «Динамо» смогло использовать моменты, а ЦСКА начал играть в полную силу лишь после счета 0:2. Но было поздно что-то делать, надо было играть с первых минут», - передает слова Владимира издание «Чемпионат».

Вчерашняя встреча стала для команд последней в Премьер-лиге перед зимним перерывом. После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Владимир Гранат
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