Гранат: «ЦСКА начал играть в полную силу лишь после счёта 0:2»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался победе своей бывшей команды над ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Хороший, боевой матч. «Динамо» смогло использовать моменты, а ЦСКА начал играть в полную силу лишь после счета 0:2. Но было поздно что-то делать, надо было играть с первых минут», - передает слова Владимира издание «Чемпионат».

Вчерашняя встреча стала для команд последней в Премьер-лиге перед зимним перерывом. После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на пятой строчке.