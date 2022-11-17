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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «После зимней паузы ЦСКА покажет своё истинное лицо»

17 Ноября 2022 • 14:28 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, чего стоит ждать от «армейцев» после окончания зимней паузы в РПЛ. Напомним, что чемпионат России возобновится в марте следующего года. На данный момент москвичи занимают лишь пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.

По мнению сербского хавбека, в концовке первой части сезона ЦСКА провёл несколько матчей, в которых выглядел лучше своих соперников, но не смог победить. К таким играм футболист отнёс противостояния с «Динамо» (1:2), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (2:2). Зделар отметил, что «армейцы» достойны большего, и после зимней паузы «красно-синие» покажут своё истинное лицо.  

«Игроки хотят выкладываться, чтобы занять позицию как можно выше в турнирной таблице. Это видно по нашим тренировкам, настрою футболистов и тренерского штаба. Эта команда способна бороться за наилучшие результаты», — приводит слова Зделара Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл в составе ЦСКА 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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