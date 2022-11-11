Габулов — о матче «Динамо» - ЦСКА: Ожидаю большое количество голов

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Динамо» - ЦСКА.

«Наверное, на первый план выйдут погодные условия, чтобы не было снегопада или дождя, если погодные условия будут умеренные, то стоит ожидать хорошей зрелищности», — цитирует Габулова ТАСС.

По мнению эксперта, обе команды захотят победить в этой встрече, поэтому можно ожидать большое количество забитых мячей, хотя предугадать тяжело, ведь эти клубы непредсказуемые.

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и ЦСКА состоится в воскресенье, 13 ноября, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.