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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Побольше бы таких матчей»

14 Ноября 2022 • 05:44 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в противостоянии с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак».

В результате беспроигрышная серия московского клуба в российском чемпионате продлилась до шести матчей. Бывший главный тренер клуба Сергей Силкин очень доволен увиденным - он дал понять, что подобные матчи красят чемпионат.

- Понравилась игра. Смотреть было одно удовольствие. Таких бы игр побольше в нашем чемпионате. Скорости большие и футболисты играют в умный футбол, - цитирует Силкина издание «Спорт-Экспресс».

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Динамо Москва Сергей Силкин
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