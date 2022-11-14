Силкин: «Побольше бы таких матчей»

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в противостоянии с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак».

В результате беспроигрышная серия московского клуба в российском чемпионате продлилась до шести матчей. Бывший главный тренер клуба Сергей Силкин очень доволен увиденным - он дал понять, что подобные матчи красят чемпионат.

- Понравилась игра. Смотреть было одно удовольствие. Таких бы игр побольше в нашем чемпионате. Скорости большие и футболисты играют в умный футбол, - цитирует Силкина издание «Спорт-Экспресс».