Тарханов считает, что Дзюба мог бы помочь ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов оценил вероятность перехода воспитанника «Спартака» Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«Представить Дзюбу в ЦСКА можно, потому что он хороший нападающий. «Зениту» он не пригодился, но «армейцам» мог бы помочь», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что у ЦСКА есть Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Тренер считает, что информацию с возможным переходом Дзюбы в стан «красно-синих» вкинул агент игрока, но неизвестно, насколько она достоверна.

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард мог пополнить состав ЦСКА минувшим летом, но уехал в Турцию.