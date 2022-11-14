Захарян: «Заиграли более слаженно»

В заключительном матче семнадцатого тура и, в целом, 2022 года в чемпионате России московское «Динамо» одержало победу в матче с земляками из ЦСКА. Ранее, еще в начале осени, бело-голубым удалось также огорчить и другой московский клуб - «Спартак».

События игры прокомментировал Арсен Захарян - полузащитник бело-голубых. Он отметил возросший уровень слаженности в игре своей команды.

- Я уже говорил, мы хорошо набрали физически, получается контрпрессинг. Это не получалось в начале сезона — быстро отбираем мяч при потере. Начали играть более слаженно, - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».