Защитник «Динамо» Кутицкий: «Сейчас мы больше понимаем Йокановича»

Защитник столичного «Динамо» Александр Кутицкий высказался о новом наставнике клуба Славише Йокановиче.

«Работаем отлично. Привыкли уже друг к другу. Сейчас мы больше понимаем, что делать, в сравнении с тем, что было в начале», – заявил игрок в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Также футболист отметил, что новый наставник является другим человеком и тренером по сравнению с Сандро Шварцем, руководившем клубом до мая текущего года.

Напомним, что в таблице чемпионата России «Динамо» находится на шестой строчке с 26 баллами после 16 туров. Первую часть сезона «сине-белые» закроют принципиальной встречей с ЦСКА.

