Масалитин – о первой части РПЛ: «Для меня неожиданностей нет»

Чемпион СССР и обладатель кубка СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился эмоциями касательно первой части сезона РПЛ.

«Для меня неожиданностей нет. Как «Зенит» был фаворитом, так и остаётся. ЦСКА хорошо стартовал, но продолжения не последовало», - приводит слова Масалитина «Плеймейкер».

Специалист также отметил, что испытывает радостные эмоции касательно результатов столичного «Спартака», который в данный момент занимает второе место в турнирной таблице. Масалитин отметил успехи тренерской мысли наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Кроме столичных команд, бывший футболист отметил также и «Оренбург» и его главного тренера Марцела Личку.