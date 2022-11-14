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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин – о первой части РПЛ: «Для меня неожиданностей нет»

14 Ноября 2022 • 00:34 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Чемпион СССР и обладатель кубка СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился эмоциями касательно первой части сезона РПЛ.

«Для меня неожиданностей нет. Как «Зенит» был фаворитом, так и остаётся. ЦСКА хорошо стартовал, но продолжения не последовало», - приводит слова Масалитина «Плеймейкер».

Специалист также отметил, что испытывает радостные эмоции касательно результатов столичного «Спартака», который в данный момент занимает второе место в турнирной таблице. Масалитин отметил успехи тренерской мысли наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Кроме столичных команд, бывший футболист отметил также и «Оренбург» и его главного тренера Марцела Личку.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Валерий Масалитин
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