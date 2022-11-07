Агент — об игровом времени Тюкавина: «Как будто кто-то купил абонемент, при любой ситуации он сидит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как его клиент относится к малому количеству игрового времени.

Напомним, что в матче 16-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2) 20-летний форвард отметился забитым голом. Всего в нынешнем сезоне на счету молодого футболиста пять мячей и три результативные передачи в 19 встречах.

По словам агента, нехватка игрового времени — это не повод зимой менять клуб. Однако Тюкавин недоволен сложившейся ситуацией.

«Конечно, он недоволен. Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты. При Шварце у него была честная конкуренция с Грулёвым. Были понятны правила игры: если Грулёв забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя за эти полчаса себя проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент. При любой ситуации он сидит», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 13 ноября, когда в матче 17-го тура РПЛ встретятся с ЦСКА. Начало — в 19:30 по московскому времени.