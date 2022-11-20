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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ирисметов рассказал о несостоявшемся переходе Заболотного в «Пахтакор»

20 Ноября 2022 • 11:53 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов рассказал о том, как узбекский клуб планировал подписать российского нападающего Антона Заболотного, который в настоящий момент защищает цвета ЦСКА.

По словам Ирисметова, было это ещё во времена выступлений Заболотного за «Сочи», однако сам футболист не захотел переезжать в Узбекистан.

«Мы искали фактурного нападающего. Посмотрели статистику, Антон нам понравился. Но нам сказали, что Заболотный не поедет в Узбекистан, хотя мы давали приличную сумму», — приводит слова Ирисметова РИА Новости.

Напомним, что Заболотный перешёл в ЦСКА из «Сочи» летом прошлого года. В текущем сезоне 31-летний форвард провёл в составе «армейцев» 13 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее он также выступал за «Тосно», воронежский «Факел» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пахтакор Антон Заболотный Жафар Ирисметов
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