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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «Я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России»

07 Ноября 2022 • 09:34 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет. Было бы здорово принять участие в таком матче. Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

Напомним, что 17 ноября сборная России встретится с командой Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.

Зделар перешёл в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана» за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне сербский полузащитник провёл в составе «армейцев» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Сборная Сербии Саша Зделар
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