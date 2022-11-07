Зделар: «Я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет. Было бы здорово принять участие в таком матче. Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

Напомним, что 17 ноября сборная России встретится с командой Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.

Зделар перешёл в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана» за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне сербский полузащитник провёл в составе «армейцев» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.