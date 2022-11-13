​«Динамо» объявило состав на дерби с ЦСКА

Последним матчем 2022 года в Российской премьер-лиге будет дерби – «Динамо» против ЦСКА. Рулевой «бело-голубых» Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Сазонов, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов, Грулёв.

Если «Динамо» обыграет ЦСКА, то уйдёт на зимнюю паузу на четвёртом месте в Премьер-лиге. При ничьей команда Славиши Йокановича поднимется на пятое место, а при поражении – останется на шестом.

Дерби между «Динамо» и ЦСКА стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.