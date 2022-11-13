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Федотов высказал претензии к судейству матча с «Динамо»

13 Ноября 2022 • 22:13 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (1:2).

- Первое самое яркое впечатление сегодня от вашей команды - это тот настрой, с которым вы вышли на поле. Это чувствовалось, задавали «Динамо», но при этом пропустили гол в первом тайме.

- Я скажу, там на пятой минуте был пенальти. Но будут рассматривать там, как обычно, судейский комитет скажет там, недостаточный захват? Но нам такие ставили, скажем так. Я не знаю, у нас же есть правила футбола? Нам же поставили? А туда не поставили, это обоюдный захват. Ну, посмотрим. Это один момент. На самом деле, не в чем упрекнуть. Хороший настрой, хорошая игра, множество голевых моментов, множество интересных комбинаций. Единственное - реализация… Я думаю, что этот отрезок закончился, мы подготовимся к новому, и всё поставим на место. Потому что этот отрезок как раз в каждой игре не хватило голика забитого больше соперника. Но мы создавали, статистика это показывает, что в этом компоненте всё было нормально. Понятно, есть что усиливать, есть вопросы, скажем, по скамейке. Потеря любого, скажем, Дивеева или Набабкина, который пропускал, Щенникова долго не было. Тот же Ушаков, когда мы уже понимали, что Милан поднаелся, и нужна была ротация, как всегда сегодня у нас забрали гол и оставили еще в домашнем матче без Ушакова. Когда весь мир говорит об этом, что чистый эпизод, но вот получился такой казус. Нет футболиста, и нету гола.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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