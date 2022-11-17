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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чинквини считает, что Захарян может перейти в итальянский клуб

17 Ноября 2022 • 09:30 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в чемпионате Англии. Напомним, интерес к 19-летнему россиянину проявляет лондонский «Челси».

Чинквини усомнился в готовности Захаряна к Премьер-лиге и заявил, что он мог бы заинтересовать клубы из чемпионата Италии, где уже успешно выступает бывший игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

«Допускаю, что Захарян вполне может заинтересовать итальянские клубы, у него есть потенциал. Кварацхелия в какой-то степени протоптал дорожку в Серию А для игроков из российского чемпионата», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 20 матчей, забив в них три мяча и отдав шесть результативных передач.    

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оресте Чинквини Арсен Захарян
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