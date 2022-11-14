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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» высказались о возможности догнать «Зенит»

14 Ноября 2022 • 11:05 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему того, сумеют ли москвичи навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от петербуржцев на 13 очков.

Пивоваров считает, что главной целью «Динамо» на остаток сезона является попадание в лидирующую тройку, а на вопрос о борьбе за чемпионство он отвечать отказался.

«Можно ли догнать «Зенит»? Не задавайте провокационных вопросов, пожалуйста», — приводит слова Пивоварова Metaratings.

После 17-го тура чемпионат России ушёл на перерыв, который продлится до начала марта следующего года. В 18-м туре «Динамо» предстоит встретиться с самарскими «Крыльями Советов». Эта игра состоится 4 марта, и начнётся она в 19:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Павел Пивоваров
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