В «Динамо» высказались о возможности догнать «Зенит»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему того, сумеют ли москвичи навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от петербуржцев на 13 очков.

Пивоваров считает, что главной целью «Динамо» на остаток сезона является попадание в лидирующую тройку, а на вопрос о борьбе за чемпионство он отвечать отказался.

«Можно ли догнать «Зенит»? Не задавайте провокационных вопросов, пожалуйста», — приводит слова Пивоварова Metaratings.

После 17-го тура чемпионат России ушёл на перерыв, который продлится до начала марта следующего года. В 18-м туре «Динамо» предстоит встретиться с самарскими «Крыльями Советов». Эта игра состоится 4 марта, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.