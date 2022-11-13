Колыванов: «Динамо» и ЦСКА будут гореть желанием победить»

Тренер Игорь Колыванов, ранее возглавлявший столичное «Торпедо», рассказал о своих ожиданиях от поединка между «Динамо» и ЦСКА в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«ЦСКА и «Динамо» играют в быстрый, атакующий футбол. Будет интересно посмотреть матч. Обе команды будут гореть желанием победить, чтобы оказаться выше в турнирной таблице», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Московское дерби состоится на «ВТБ Арене» 13 ноября и начнется в 19:30 по столичному времени.

Перед сегодняшней игрой «бело-голубые» занимают шестую строчку в турнирной таблице, а «армейцы» - четвертую.