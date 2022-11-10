Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец рассказал о проблемах «Динамо» и ЦСКА

10 Ноября 2022 • 09:24 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле ЦСКА.

Специалист не смог назвать фаворита предстоящей игры, отметив, что у команд равные шансы на победу.

«Нужно учитывать последние результаты, по ним видно, что не хватает стабильности. Команды пытаются играть активно, но реализация оставляет желать лучшего. У команд проблемы с игрой в обороне. Это ахиллесова пята обеих команд», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 13 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» опережают «бело-голубых» в турнирной таблице чемпионата России на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
10:16 · Россия. Премьер-лига
Набабкин рассказал, что надломило ЦСКА
10:08 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» поедет на ЧМ-2022
10:05 · Россия. Премьер-лига
Дивеев допустил, что может оказаться на скамейке запасных ЦСКА в матче с «Динамо»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Емельяненко — о возможном поединке с Дзюбой: «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, получит хороший апперкот» 1
09:24 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал о проблемах «Динамо» и ЦСКА
09:16 · Россия. Премьер-лига
«Урал» сообщил, как долго Мишкич пробудет в лазарете
09:14 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном уходе Педро Габриэла из «Локомотива»
08:12 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ хотят купить Сычевого
07:39 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы»
06:52 · Россия. Премьер-лига
Неожиданные результаты в РПЛ 1
04:51 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Дзюбе перейти к Черышеву в «Венецию»
00:55 · Кубок России
Родригес: «Карраскаль вернется после игры со сборной Парагвая»
09 Ноября
23:25 · Россия. Премьер-лига
Погребняк – о Чистякове: «Многое будет зависеть от того, все ли центральные защитники в строю»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на критику со стороны Карреры
22:38 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили – о словах Карреры: «Приветствую иностранцев, желающих работать в России»
Все новости
Рекомендуем