Йоканович: «Несмотря на эту неудачу с «Ростовом», команда набрала хороший ход»

Тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Даже несмотря на то поражение, которое мы потерпели в матче с «Ростовом», я считаю, что команда показала достаточно хорошее качество футбола. Покажи то же самое качество в 95% случаев, наверняка, команда смогла бы набрать очки. Поэтому я считаю, что даже несмотря на эту неудачу, команда набрала хороший ход. Мы находимся в правильном направлении. Сейчас мы должны работать в том же духе.