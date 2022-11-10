Кавазашвили: «Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА. Ранее стало известно, что 34-летний форвард мог присоединиться к «армейцам» минувшим летом на правах свободного агента, но выбрал «Адану Демирспор».

«Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу. «Армейцы» сейчас играют в очень быстрый атакующий футбол. Артём не соответствует уже такому уровню игры», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

По мнению эксперта, единственная задача Дзюбы на данный момент — найти для себя большой контракт, потому что у него уже нет желания играть, он давно «потух».

Напомним, Дзюба расторг соглашение с турецкой командой и снова является свободным агентом.