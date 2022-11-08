Кутицкий: «Всегда надо поддерживать форму, набирать обороты»

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал вызов в молодёжную национальную команду страны.

«Нужно поддерживать форму. Будут ещё две игры в Кубке же. А почему бы и не сыграть? Всегда надо поддерживать форму, набирать обороты. Если мы сыграем с Сербией и покажем хороший футбол - кто-то будет о нас говорить по-другому», - цитирует Кутицкого «Спорт-Экспресс».

Молодёжная сборная России планирует к проведению ноябрьский сбор сроком с 13 по 16 число. Оппонент по товарищескому матчу будет объявлен позднее. Предполагается, что поединок состоится с национальной командой Сербии.