Сёмин назвал плюс длительной паузы для команд РПЛ

Знаменитый российский специалист Юрий Сёмин назвал плюс от длительной паузы в российском футболе, связанной с чемпионатом мира.

«Перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре, должен пойти на коррекцию подготовки команд. И тех, которые хорошо играли, и тех — которые плохо», — приводит слова бывшего тренера столичного «Локомотива» издание Sport24. По мнению именитого наставника, от этого периода будут зависеть итоговые места в таблице, поскольку во время паузы тренеры могут провести нужную подготовку.

Напомним, что следующий тур Российской премьер-лиги пройдёт уже в марте 2023 года. После 17 встреч лидирует петербургский «Зенит» с отрывом в шесть очков от второго места.