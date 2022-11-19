Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал плюс длительной паузы для команд РПЛ

19 Ноября 2022 • 19:50 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Знаменитый российский специалист Юрий Сёмин назвал плюс от длительной паузы в российском футболе, связанной с чемпионатом мира.

«Перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре, должен пойти на коррекцию подготовки команд. И тех, которые хорошо играли, и тех — которые плохо», — приводит слова бывшего тренера столичного «Локомотива» издание Sport24. По мнению именитого наставника, от этого периода будут зависеть итоговые места в таблице, поскольку во время паузы тренеры могут провести нужную подготовку.

Напомним, что следующий тур Российской премьер-лиги пройдёт уже в марте 2023 года. После 17 встреч лидирует петербургский «Зенит» с отрывом в шесть очков от второго места.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Российская Премьер-Лига РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
19:53 · Россия. Премьер-лига
Грушевский: Зделар и Мендес пока не впечатляют
19:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал плюс длительной паузы для команд РПЛ
19:36 · Россия. Первая лига
Широков: Любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу, чем матч сборной России с Узбекистаном
19:11 · Россия. Премьер-лига
Грушевский назвал лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона
18:58 · Россия. Премьер-лига
Грушевский: «Федотов умело пользуется кнутом и пряником, он дотошный, но не зануда»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Грушевский раскритиковал поведение Соболева
18:45 · Россия. Премьер-лига
Грушевский поставил ЦСКА «тройку» за первую половину сезона
18:37 · Кубок России
Игрок «Спартака» Чернов: «На «Зенит» настраиваться будем по-особенному, это неудобный соперник»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Грушевский назвал Карраскаля «законченным эгоистом»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на критику Мостового и Радимова
17:26 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин высказался о возможном завершении карьеры Дзюбы
16:10 · Россия. Премьер-лига
Точилин ответил на вопрос о приходе Бердыева в «Сочи»
16:08 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» может подписать игрока «Спартака» в случае прихода Бердыева эксклюзив
16:04 · Россия. Премьер-лига
Чалов покинул сборную России
15:58 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер анонсировал возвращение Бердыева в РПЛ
Все новости
Рекомендуем