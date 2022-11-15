Алдонин считает, что легионеры ЦСКА скисли в концовке первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об иностранных футболистах «армейского» клуба.

По мнению эксперта, в концовке первой части сезона легионеры скисли и не смогли показать должного уровня игры. Однако Алдонин считает, что наставник команды Владимир Федотов должен контролировать ситуацию, связанную с такими футболистами, чтобы не вступать с ними в стычки.

«Вы видели, на что способен Карраскаль, когда он в форме? То же самое касается и Медины. Они профессионалы и приезжают сюда не просто зарабатывать, а добывать медали, желательно наивысшей ценности», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ самым результативным легионером ЦСКА является парагваец Хесус Медина, на счету которого шесть забитых мячей.