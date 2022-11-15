Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин считает, что легионеры ЦСКА скисли в концовке первой части сезона РПЛ

15 Ноября 2022 • 12:02 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об иностранных футболистах «армейского» клуба.

По мнению эксперта, в концовке первой части сезона легионеры скисли и не смогли показать должного уровня игры. Однако Алдонин считает, что наставник команды Владимир Федотов должен контролировать ситуацию, связанную с такими футболистами, чтобы не вступать с ними в стычки.

«Вы видели, на что способен Карраскаль, когда он в форме? То же самое касается и Медины. Они профессионалы и приезжают сюда не просто зарабатывать, а добывать медали, желательно наивысшей ценности», — приводит слова Алдонина Metaratings.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ самым результативным легионером ЦСКА является парагваец Хесус Медина, на счету которого шесть забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Владимир Федотов Хорхе Карраскаль Хесус Медина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
12:46 · Россия. Первая лига
Рианчо готов возглавить «Рубин»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Мы стараемся находить футболистов, которые еще неизвестны в Европе»
12:36 · Россия. Первая лига
Колосков: «Слуцкий - топ-тренер, он может возглавить любой клуб РПЛ»
12:29 · Россия. Первая лига
Губерниев — об уходе Слуцкого из «Рубина»: «Если ты мужик, доделай работу до конца»
12:21 · Россия. Первая лига
Билялетдинов готов вернуться в «Рубин»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов удивлён отставкой Слуцкого
12:03 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал отставку Слуцкого 1
12:02 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что легионеры ЦСКА скисли в концовке первой части сезона РПЛ
11:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» назвал тренера, который заменит Слуцкого
11:46 · Россия. Премьер-лига
Вера рассказал, как в «Оренбурге» поддерживают Сычевого
10:18 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал своего кумира
10:09 · Россия. Первая лига
Канчельскис: «Рангник — хренов теоретик, Слуцкий и Кононов такие же» 3
09:40 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Зенит» пока рано называть чемпионом»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Макарчук: «Неправда, что игроки «Сочи» были недовольны Гараниным»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Второе место - неплохо, но «Спартаку» нужно стремиться к большему»
Все новости
Рекомендуем