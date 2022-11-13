​Врач ЦСКА рассказал о кадровой ситуации в команде

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов по обыкновению рассказал о кадровой ситуации перед матчем команды. Видео со словами врача опубликовала пресс-служба клуба в «Телеграме».

«Перед дерби никаких значимых проблем в строю ЦСКА не было. Все, кто играли против «Пари НН», принимали участие в этом цикле. По просьбе Матвея Лукина я не будут говорить о состоянии Игоря Дивеева, потому что ему надоело слушать, что всё идёт по плану. Но сообщу, что у Дивеева всё идёт по плану, всё хорошо», - с иронией сказал Безуглов.

«Кучаев восстанавливается, опять же, по плану. Он должен набрать кондиции, которые позволят ему рассчитывать на участие в кубковых играх», - отметил врач.

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