Агент Сычевого отреагировал на информацию о предложении ЦСКА по игроку

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«Опять кто-то что-то написал. Это очередной слух. Московский клуб никак со мной не связывался», — цитирует слова Талаева Sport24.

Агент заявил, что обсуждать такие вопросы будет тогда, когда у «Оренбурга» появится бумага с официальным предложением по футболисту.

В этом сезоне 26-летний форвард принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал в свой актив две результативные передачи. Напомним, ранее Сычевой продлил контракт с «Оренбургом» до 2024 года.