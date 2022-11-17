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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Захаряна: «Никогда не возникала проблема российского паспорта»

17 Ноября 2022 • 20:30 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев высказался об информации о планировании получения игроком армянского паспорта для возможности перехода в «Челси».

«Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта», - цитирует Андреева «Чемпионат».

Специалист признался, что между ним и его клиентом до сих пор не был проведён разговор касательно данной темы. Однако по информации Андреева, Захарян имеет право на получение паспорта гражданина Армении в связи с тем, что его родители – армяне.

Однако если это и произойдёт, то не по причине перехода в «Челси», добавил Андреев.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Павел Андреев Арсен Захарян
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