Агент Захаряна: «Никогда не возникала проблема российского паспорта»

Агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев высказался об информации о планировании получения игроком армянского паспорта для возможности перехода в «Челси».

«Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта», - цитирует Андреева «Чемпионат».

Специалист признался, что между ним и его клиентом до сих пор не был проведён разговор касательно данной темы. Однако по информации Андреева, Захарян имеет право на получение паспорта гражданина Армении в связи с тем, что его родители – армяне.

Однако если это и произойдёт, то не по причине перехода в «Челси», добавил Андреев.