Агент: «Мендес полностью отдаёт себя, чтобы приносить пользу ЦСКА»

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о том, как его клиент воспринял вызов в сборную Чили.

«Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили. Он полностью отдаёт себя, чтобы приносить пользу ЦСКА», — приводит слова агента Metaratings.

Также агент выразил мнение, что ЦСКА сумеет пережить сложный период, и у команды всё будет в порядке. Напомним, в последних шести матчах «армейцы» сумели одержать лишь одну победу.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 13 ноября против «Динамо». Начало — в 19:30 по московскому времени. На сегодняшний день «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков после 16 туров.