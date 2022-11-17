Агент подтвердил, что Даса остаётся в «Динамо»

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, израильский игрок не планирует покидать московский клуб в зимнее трансферное окно. Ранее о намерении остаться в Москве сообщал и сам футболист.

«Эли очень счастлив в «Динамо». Не вижу причин, которые могли бы вынудить его уйти из клуба», — цитирует Горена «РБ Спорт».

Напомним, Даса перешёл в «Динамо» из нидерландского «Витесса» в начале сентября нынешнего года. В составе «бело-голубых» защитник успел провести 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт игрока сборной Израиля с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.