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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент подтвердил, что Даса остаётся в «Динамо»

17 Ноября 2022 • 16:05 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, израильский игрок не планирует покидать московский клуб в зимнее трансферное окно. Ранее о намерении остаться в Москве сообщал и сам футболист.

«Эли очень счастлив в «Динамо». Не вижу причин, которые могли бы вынудить его уйти из клуба», — цитирует Горена «РБ Спорт».

Напомним, Даса перешёл в «Динамо» из нидерландского «Витесса» в начале сентября нынешнего года. В составе «бело-голубых» защитник успел провести 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт игрока сборной Израиля с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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