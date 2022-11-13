Гришин: У ЦСКА могут возникнуть проблемы в дерби с «Динамо»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии матча 17-го тура РПЛ между «армейцами» и «Динамо».

«ЦСКА — «Динамо» всегда было дружеским дерби, потому что команды и болельщики друг друга уважают. Хотелось бы увидеть хороший, красивый футбол и победу ЦСКА», — цитирует слова Гришина «Чемпионат».

По мнению специалиста, «Динамо» играет в быстрый футбол, из-за этого у «армейцев» могут возникнуть проблемы, но ЦСКА приложит все усилия, чтобы реабилитироваться за поражение от «Пари НН».

«Бело-голубые» примут подопечных Владимира Федотова сегодня, 13 сентября, начало игры запланировано на 19:30 по мск.