Гришин — о ЦСКА: «После зимних сборов команда будет претендовать на титул»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о результатах «армейцев» в нынешнем сезоне.

Напомним, что в последних шести матчах команда Владимира Федотова смогла одержать лишь одну победу. Несмотря на такие результаты, Гришин считает, что никакого кризиса в игре ЦСКА нет.

«Футболисты выступают хорошо. Федотов сильный тренер, думаю, он разберётся, что делать с игрой команды. В матче с «Динамо» «армейцы» победят, а после зимних сборов они заиграют ещё лучше и будут претендовать на титул», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

После 16 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.