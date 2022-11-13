Федотов объяснил перестановки в составе перед игрой с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Вопрос по составу. Сегодня Мойзес в центре обороны. Обляков будет играть вместо Медины. Это такие, как кажется, значительные изменения для ЦСКА. С чем они связаны?

- Тактика. А что здесь раскрывать?

- Мойзес в центре обороны играл небольшое количество времени с «Оренбургом» и всё. Почему именно туда он определен?

- У него была практика в Бразилии. Поэтому приняли решение. Он быстрый, неуступчивый один в один, рост. Поэтому он на этом месте.

- Что вы ждете от Зайнутдинова, который на левый фланг возвращается? Он давно там не играл.

- Что ждем? Ждем активной игры. Результативной, с голевыми передачами.

- Чего не хватало Мойзесу, что должен дать Зайнутдинов на левом фланге?

- Чего не хватало? Да всего хватало. Может быть, чуть больше остроты и участия, но уже впереди, участия в завершении. Вот этого не хватало, хотя мы помним последний матч, открывания за линию обороны, те требования, которые предъявляются для латералей.