Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук высказался о сорвавшемся переходе Захаряна в «Челси»

09 Ноября 2022 • 19:34 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук поделился своим видением ситуации вокруг сорвавшегося перехода Арсена Захаряна в «Челси».

«Давай представим, что его возьмут в «Челси». Его же отдадут куда-нибудь в аренду. Не факт, что он там будет ещё играть. То есть непонятно, в какую аренду его отдадут», – заявил вратарь московской команды в интервью«Спорт-Экспрессу».

По мнению Игоря, если руководство «аристократов» хотело бы видеть молодого хавбека в своих рядах, то оно нашло бы способ, несмотря на бюрократические сложности. Тем не менее Лещук отметил, что Захаряну необходимо уезжать в Европу.

В текущей кампании Российской премьер-лиги «Динамо» идёт на шестой строчке после 16 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
20:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Правильно, что Аленичеву вручили золотую медаль»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Зотов – о недополученных деньгах: «Наверное, миллионов 15»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Каррера: Гурцкая и Трабукки не имеют отношения к трансферу Петковича в «Спартак»
19:57 · Россия. Премьер-лига
​Каррера рассказал, как бы отреагировал на встречу с Глушаковым
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Каррера: Только Глушаков знает, «плавил» ли он меня в «Спартаке»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Каррера рассказал о переводе Глушакова и Ещенко в дубль «Спартака»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, с кем из России продолжает общаться
19:42 · Россия. Премьер-лига
Каррера хотел сделать Джикию капитаном «Спартака»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Лещук высказался о сорвавшемся переходе Захаряна в «Челси»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Лещук – о Йокановиче: «Стали привыкать к тренеру, понимать его требования»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Дзюба — это топ-футболист, он везде сможет заиграть»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – о словах Карреры: «Я считаю, что это наглое заявление»
18:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Хайкин способен заиграть в топ-5 европейских лиг»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Лещук: Болельщики называют нас с Шуниным «мёртвыми» вратарями
Все новости
Рекомендуем