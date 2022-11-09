Лещук высказался о сорвавшемся переходе Захаряна в «Челси»

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук поделился своим видением ситуации вокруг сорвавшегося перехода Арсена Захаряна в «Челси».

«Давай представим, что его возьмут в «Челси». Его же отдадут куда-нибудь в аренду. Не факт, что он там будет ещё играть. То есть непонятно, в какую аренду его отдадут», – заявил вратарь московской команды в интервью«Спорт-Экспрессу».

По мнению Игоря, если руководство «аристократов» хотело бы видеть молодого хавбека в своих рядах, то оно нашло бы способ, несмотря на бюрократические сложности. Тем не менее Лещук отметил, что Захаряну необходимо уезжать в Европу.

В текущей кампании Российской премьер-лиги «Динамо» идёт на шестой строчке после 16 туров.