Зделар: «Россия отличается инфраструктурой»

Сербский игрок столичного ЦСКА Саша Зделар рассказал о преимуществах российского футбола.

«Чем Россия отличается от Греции, Испании и Сербии в плане футбола? Россия, в первую очередь, отличается своей инфраструктурой. Думаю, Россия по сравнению со всеми странами, где я играл, ушла так далеко в этом плане, что её не догнать»,— цитирует сербского футболиста издание Metaratings.ru.

По мнению хавбека, в РПЛ одни из лучших условий для футбола во всей Европе. Также Зделар отметил, что российский чемпионат является самым «ровным», где каждый может биться с каждым, что, по словам спортсмена, является причиной большого количества молодых игроков.

Напомним, что Саша переехал в Москву этим летом из «Партизана». На его счету 17 игр в футболке «армейцев» в рамках всех состязаний.