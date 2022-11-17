Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «Россия отличается инфраструктурой»

17 Ноября 2022 • 13:36 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Сербский игрок столичного ЦСКА Саша Зделар рассказал о преимуществах российского футбола.

«Чем Россия отличается от Греции, Испании и Сербии в плане футбола? Россия, в первую очередь, отличается своей инфраструктурой. Думаю, Россия по сравнению со всеми странами, где я играл, ушла так далеко в этом плане, что её не догнать»,— цитирует сербского футболиста издание Metaratings.ru.

По мнению хавбека, в РПЛ одни из лучших условий для футбола во всей Европе. Также Зделар отметил, что российский чемпионат является самым «ровным», где каждый может биться с каждым, что, по словам спортсмена, является причиной большого количества молодых игроков.

Напомним, что Саша переехал в Москву этим летом из «Партизана». На его счету 17 игр в футболке «армейцев» в рамках всех состязаний.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига РПЛ Саша Зделар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
13:55 · Россия. Премьер-лига
Семшов сравнил «Зенит» с мадридским «Реалом»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Россия отличается инфраструктурой»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На Кассьерру есть некоторый спрос в Европе»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Магкеев рассказал, чего ждать от «Локомотива» после зимней паузы
11:28 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто не хочет возвращаться в «Зенит»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Два московских топ-клуба интересуются игроком «Црвены Звезды» Иваничем
09:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи: «Россия заслуживает более качественных легионеров»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Чинквини считает, что Захарян может перейти в итальянский клуб
09:27 · Россия. Первая лига
Широков - об отставке Слуцкого: «ФНЛ не его история, он ассоциирует себя с топ-тренерами»
09:16 · Россия. Первая лига
Слуцкий мог возглавить сборную Армении
08:49 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» готов купить игрока «Спартака» за 6,5 миллиона евро
08:32 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Провожу свой лучший сезон»
08:26 · Кубок России
Малком прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»
08:16 · Кубок России
Семак: «Хороший кубковый матч» 1
07:45 · Кубок России
Пятибратов: «Расстроены результатом, но сыграли хорошо»
Все новости
Рекомендуем