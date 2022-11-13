Ловчев — о матче «Динамо» — ЦСКА: «В составе «армейцев» больше исполнителей высокого класса»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет на своём поле ЦСКА.

Эксперт отметил, что по составу «армейцы» выглядят более укомплектованными, нежели «бело-голубые», однако вместе с тем признал, что запал легионеров ЦСКА постепенно начал куда-то пропадать. Динамовцы же, по мнению Ловчева, ниже определённого уровня не опускаются, поэтому смогут отобрать очки у «красно-синих» на своём поле.

«Поскольку динамовцы играют дома, думаю, будет ничья – 1:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 13 ноября. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» опережают «бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на три очка.