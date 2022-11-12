Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев — о матче «Динамо» — ЦСКА: «После неудачных игр обе команды будут играть на результат»

12 Ноября 2022 • 11:45 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
13.11 19:30

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Динамо».

Специалист не смог выделить фаворита предстоящего матча, отметив, что обе команды сейчас находятся в лидирующей группе, а также обладают определёнными традициями и амбициями.

«В этом матче любая из команд может повести. После неудачных игр обе команды будут играть на результат», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится завтра, 13 ноября. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» опережают «бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Валерий Газзаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Урал Урал
Факел Факел
1
0
Видео
12.11.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.60 3.55 2.70
Видео
12.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
16.00 7.00 1.20
Видео
12.11.22 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
3.95 3.75 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
12:53 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает «Спартак» фаворитом игры против «Локомотива»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал стартовый состав «Ростова» на матч с «Крыльями Советов»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Локомотива»
12:43 · Россия. Премьер-лига
«Урал» повёл в матче с «Факелом»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Зенита-2» оценил тренерские перспективы Зырянова
12:33 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко прокомментировал возвращение Бикфалви в основу «Урала»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» может выстоять в матче со «Спартаком»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Галактионова затащили силой в «Локомотив»
12:22 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересуется игроком «Партизана» Терзичем
12:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Крылья Советов» - «Ростов» 2
12:09 · Россия. Премьер-лига
Вартапетов рассказал, изменился ли Карпин после работы в «Спартаке» 2
12:01 · Россия. Премьер-лига
Юран оценил шансы «Локомотива» против «Спартака»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Иван Куарезма рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Зените»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Ари: «После зимней паузы «Локомотив» будет играть лучше»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — о матче «Динамо» — ЦСКА: «После неудачных игр обе команды будут играть на результат»
Все новости
Рекомендуем