Газзаев — о матче «Динамо» — ЦСКА: «После неудачных игр обе команды будут играть на результат»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Динамо».

Специалист не смог выделить фаворита предстоящего матча, отметив, что обе команды сейчас находятся в лидирующей группе, а также обладают определёнными традициями и амбициями.

«В этом матче любая из команд может повести. После неудачных игр обе команды будут играть на результат», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится завтра, 13 ноября. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» опережают «бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на три очка.