Набабкин рассказал, что надломило ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, чего не хватает «армейцам» для того, чтобы обрести стабильность.

Напомним, что в последних шести матчах ЦСКА сумел одержать лишь одну победу. По словам 36-летнего футболиста, «красно-синих» могло надломить большое количество нереализованных моментов в предыдущих встречах.

«Придёт уверенность с забитыми голами. Нам каждый день говорят, что нужно работать, пахать на тренировках, и в игре всё получится. Бывают такие спады… Будем работать. Самое главное — нужно забивать и до конца дожимать соперника в тех матчах, где должны выигрывать», — рассказал Набабкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 1».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут в воскресенье, 13 ноября, против «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.