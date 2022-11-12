Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА.

- Какие ожидания от матча «Динамо» - ЦСКА?

- По игре ближе к победе «Динамо». Даже несмотря на то, что оно проиграло в прошлом туре «Ростову». Это было не по делу. Команда показывает приличный футбол и будет фаворитом. Тем более, «бело-голубые» играют дома. Это весомый фактор. Плюс, если смотреть на статистику того, кто из московских клубов лучше играет в этом сезоне в так называемом чемпионате Москвы, то это «Динамо». Что показательно.

- Разве осечка с «Ростовом» не говорит о том, что у команды что-то не в порядке?

- Не могу так сказать. Единственное, имея много моментов, гости не смогли их реализовать. Вот это подвело. Ну и в обороне команда имеет определенные проблемы. С «Ростовом» мы это и увидели, когда мяч пришел из центральной зоны. А второй пропущенный мяч – это вообще детская ошибка. Можно было выбить мяч в аут, и гола не было бы.

- У ЦСКА не все гладко – лишь одна победа в последних пяти турах. Как это оцениваете?

- «Армейцы» всегда были одними из самых сложных соперников для «Динамо», если смотреть на статистику, поэтому тут не важно, у кого что гладко или нет. В любом случае игра будет сложной для обеих команд. Но раз у ЦСКА идет такая статистика, значит, что-то у них явно не в порядке. Что-то сломалось в игре. Пусть тренеры ЦСКА делают выводы, что именно.

- И все-таки, почему «армейцы» сейчас идут по нисходящей, и по результатам, и по игре. Это традиционный осенний спад?

- Думаю, да. Значит, какие-то ошибки были допущены в тренировочном процессе. Может быть, когда слишком рано набрали форму, а сейчас кондиции не те. Вот команда и попала в пике.

- Чья атака сильнее, ЦСКА или «Динамо»?

- Мне кажется, что у «Динамо». Там хороший резерв в атаке. Тюкавин выходит на замену, и почти всегда забивает. И Грулёв также. ЦСКА этим похвастаться не может. Поэтому у «Динамо» выбор в атаке разнообразнее, чем у «армейцев».

- С другой стороны, у ЦСКА есть Чалов, который идет в числе лучших бомбардиров РПЛ. Есть Карраскаль, Медина.

- Это да, поэтому в предстоящем дерби все будет зависеть от того, как «Динамо» сыграет в обороне. Думаю, что будут пристально следить за Чаловым, особенно в завершающей стадии атак, в штрафной и около нее. Будут стараться играть плотнее.

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- Что определит результат в этом матче? Быстрый гол, концентрация?

- Быстрый гол не всегда приводит к победе, хотя если смотреть на статистику, кто забивает в первые пятнадцать минут, чаще добивается победы. Так что этот фактор всегда очень важен. Но в любом случае, матч будет сложным до последней минуты.

- Чуть больше месяца назад эти команды встречались в первом круге и тогда сыграли вничью 1:1. Каковы шансы снова разойтись миром?

- Обоим командам в последнем матче перед зимней паузой нужна победа, потому что они хотят быть как можно выше. Надеюсь, что ничьей не будет, и «Динамо» на своем поле выиграет. Тем более, в последних матчах ребята показывают приличный футбол.

Елена Григорьевская