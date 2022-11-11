Пименов поделился ожиданиями от матча «Динамо» против ЦСКА

Бывший футболист столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем дерби между «Динамо» и ЦСКА.

«Динамо» играет дома и это большой плюс для них, но ЦСКА нужно уже выигрывать, плюс в турнирной таблице они идут выше, это уравновесит шансы в игре. Думаю, что в этом матче определит всё первый гол — кто раньше забьет, тот и победит», – заявил эксперт, чьи слова приводит Metaratings.ru.

По мнению Пименова, сильнейшими сторонами обеих команд являются линии атаки, однако цена ошибки приведёт к скучному старту из-за частых перестраховок.

Напомним, что поединок на «ВТБ Арене» пройдёт в воскресенье, 13 ноября. «Армейцы» находятся на четвёртом месте в таблице РПЛ, а «Динамо» – на две строчки ниже.

