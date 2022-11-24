Агент: «Дивеев стоит 6 миллионов евро? Я оцениваю его в 1,5 раза дороже»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал рыночную стоимость своего клиента.

Напомним, портал Transfermarkt оценивает 23-летнего россиянина в 6 миллионов евро. Ерёмин же считает, что Дивеев стоит в полтора раза дороже.

«Transfermarkt – это не истина в последней инстанции. Часто они попадают, часто – нет, но трансферной стоимостью футболиста является всё же цифра, за которую его реально кто-нибудь приобретёт», — приводит слова агента Metaratings.

Ранее сообщалось, что минувшим летом ЦСКА отказался продавать Дивеева в итальянскую «Салернитану» менее чем за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл 12 матчей, забив в них один гол и столько же раз ассистировав своим партнёрам.