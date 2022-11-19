Грушевский назвал лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона

Поклонник столичного ЦСКА и пародист Михаил Грушевский назвал лучшего футболиста «армейцев» в первой части сезона.

«Ну конечно, Акинфеев! Даже если какой-то матч и проходит без подвигов Игоря, все равно именно он — абсолютный лидер. И на поле, и в раздевалке», — отметил болельщик московской команды, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Грушевский заявил, что основной голкипер ЦСКА является символом клуба на протяжении последних 20 лет. По мнению эксперта, никто из полевых футболистов не смог показать настолько же стабильной игры.

36-летний вратарь выступает за родной клуб с 2002 года, проведя в его футболке 723 матча во рамках всех состязаний и шесть раз став чемпионом России.