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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грушевский назвал лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона

19 Ноября 2022 • 19:11 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Поклонник столичного ЦСКА и пародист Михаил Грушевский назвал лучшего футболиста «армейцев» в первой части сезона.

«Ну конечно, Акинфеев! Даже если какой-то матч и проходит без подвигов Игоря, все равно именно он — абсолютный лидер. И на поле, и в раздевалке», — отметил болельщик московской команды, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Грушевский заявил, что основной голкипер ЦСКА является символом клуба на протяжении последних 20 лет. По мнению эксперта, никто из полевых футболистов не смог показать настолько же стабильной игры.

36-летний вратарь выступает за родной клуб с 2002 года, проведя в его футболке 723 матча во рамках всех состязаний и шесть раз став чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Михаил Грушевский
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