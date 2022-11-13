Кутицкий: «В концовке пропустили такой быстрый гол после забитого, но доиграли всё же до конца»

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:1).

- На самом деле тяжелый матч, в концовке пропустили такой быстрый гол после забитого, но доиграли все же до конца. Всё отлично. Идем дальше.

- Как поле?

- Поле? Лучше, чем в прошлых матчах, но всё равно тяжёлое.

- Если сравнивать с матчем с ЦСКА на выезде, если называть это выездом, в чем разница?

- Наверное, больше агрессивнее начали играть, лучше, чем в гостях.

- Кто в ЦСКА самый сложный игрок, против кого сложнее играть?

- Все качественные игроки в ЦСКА, поэтому со всеми тяжело играть, они опытные футболисты, поэтому выделить никого не могу.

- Настрой на матч, понимание того, что нужно уйти на перерыв на высоком месте. как настраивались вообще?

- Как обычно, в боевом режиме. Готовились победить, больше ничего.