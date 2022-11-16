Ролан Гусев назвал лучшего игрока первой половины сезона РПЛ

Наставник молодёжного состава столичного ЦСКА Ролан Гусев назвал лучшего футболиста и тренера первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Лучший игрок — Хорхе Карраскаль. Все атаки проводились через него. Он участвовал и в обороне, и в атаке, действовал эффективно. Забивал, отдавал передачи и постоянно нагнетал», — приводит слова экс-футболиста «армейцев» издание Metaratings.ru.

Лучшим тренером Гусев назвал Владимира Федотова, который руководит именно ЦСКА. Ролан аргументировал выбор тем, что специалист смог перестроиться для новой команды, где прослеживается его структура игры.

Напомним, что после первой половины сезона «армейцы» находятся на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.