Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ролан Гусев назвал лучшего игрока первой половины сезона РПЛ

16 Ноября 2022 • 19:17 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Наставник молодёжного состава столичного ЦСКА Ролан Гусев назвал лучшего футболиста и тренера первой половины сезона Российской премьер-лиги.

«Лучший игрок — Хорхе Карраскаль. Все атаки проводились через него. Он участвовал и в обороне, и в атаке, действовал эффективно. Забивал, отдавал передачи и постоянно нагнетал», — приводит слова экс-футболиста «армейцев» издание Metaratings.ru.

Лучшим тренером Гусев назвал Владимира Федотова, который руководит именно ЦСКА. Ролан аргументировал выбор тем, что специалист смог перестроиться для новой команды, где прослеживается его структура игры.

Напомним, что после первой половины сезона «армейцы» находятся на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ролан Гусев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
19:17 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев назвал лучшего игрока первой половины сезона РПЛ
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Личка может сменить «Оренбург» на «Краснодар»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Сазонов подвёл итоги первой части сезона
18:10 · Россия. Премьер-лига
Лоськов будет в тренерском штабе Галактионова
17:46 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Кришито отлично выступал в «Зените»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Оренбургу» надо продлевать контракт с Личкой»
17:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» вступил в переговоры со Слуцким
17:12 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Мы пока официально ничего не предложили Личке»
17:07 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» предложил Личке продлить контракт
16:56 · Россия. Премьер-лига
Захарян получит паспорт Армении, чтобы облегчить свой переход в «Челси»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал, что вёл переговоры с Оздоевым и Дзагоевым
16:13 · Россия. Премьер-лига
Камболов покинул «Актобе»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался на тему того, собирается ли «Ростов» выкупать Сильянова
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем Щенникова
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Кто Захаряна в «Челси» звал?» 1
Все новости
Рекомендуем