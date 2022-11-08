Капитан «Динамо» заявил, что «не видит проблем по итогам первой половины сезона»

«У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем» - примерно так оценил первую половину сезона капитан московского «Динамо» Даниил Фомин. Его команда провела шестнадцать матчей, набрав 26 очков - это позволяет ей располагаться на шестом месте в турнирной таблице российского первенства. Фомин считает ситуацию вполне нормальной.

- Итоги первой части РПЛ получились смешанными. Сейчас игра наладилась, смотрим в будущее с оптимизмом. Если глобально брать, не могу сказать, что у нас какие-то явные проблемы, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.