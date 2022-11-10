Соломатин: Не вижу Дзюбу игроком ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о возможном переходе воспитанника «Спартака» Артёма Дзюбы в стан «армейцев».

«Не могу представить Дзюбу в ЦСКА, просто не могу, ха-ха. Лучше взять из дубля парочку молодых нападающих, чем подписать данного футболиста», — заявил Соломатин «Чемпионату». При этом эксперт отметил, что на данный момент атака ЦСКА не требует усиления.

Ранее сообщалось, что минувшим летом 34-летний форвард мог оказаться в стане «красно-синих». Напомним, Дзюба расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», в котором он провел пять игр и забил один гол.