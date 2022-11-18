Зделар рассказал о разнице болельщиков в Сербии и России

Хавбек столичного ЦСКА Саша Зделар рассказал о разнице в культурах футбольного боления в Сербии и России.

«Люди здесь немного отличаются от людей в Сербии. Там люди более активные, если можно так сказать. Здесь люди больше стесняются. Да, они подходят, общаются, говорят, что любят ЦСКА, но немного зажимаются. У нас как-то все более открыты. Но в России болельщики более культурные», – заявил полузащитник «армейцев», чьи слова цитирует издание Metaratings.ru. Зделар отметил, что его приятно удивило приветствие от поклонников столичной команды, после чего ощущается братская связь между «Партизаном» и ЦСКА.

Напомним, что Саша переехал в Москву этим летом из белградской команды. На его счету 14 игр в рамках Российской премьер-лиги, в которых полузащитник не отметился полезными действиями.